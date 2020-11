Usuario pide un PS5 digital, y recibe una PS5 con lector de discos

Los PS5 han comenzado a llegar a los usuarios. A lo largo de todo el día veremos fotos de cientos de personas presumiendo sus cajas y nuevas consolas. Sin embargo, es probable que tu orden no sea la que pediste originalmente. Hace unos momentos, un usuario reveló que Sony le entregó un PS5 normal con lector de discos, cuando en realidad él había ordenado un PS5 digital.

Corey Cudney es un usuario que pre-ordenó un PS5 Digital Edition directamente en la tienda de Sony desde hace meses, y el día de hoy, al momento de abrir la caja que le dejó FedEx en la puerta de su casa, se encontró un producto diferente. De alguna forma, la compañía cometió un error y le entregó un PS5 normal.

Got my PS5 Digital Edition from Somy Direct this morning, opened it up and found a disc-based console in the box!

I’m not mad at all, just thought it was crazy! Either way, here’s to a new generation!! #PS5 pic.twitter.com/rRfGsh32Yx

— Corey Cudney (@CoreyCudney) November 12, 2020