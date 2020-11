Aaron Greenberg felicita a Sony y a su equipo por el lanzamiento del PS5

Hace un par de días llegaron el Xbox Series X y Series S al mercado. Ahora, el día de hoy el PlayStation 5 ya está disponible. Para celebrar el lanzamiento de esta nueva consola, Aaron Greenberg, gerente de marketing de juegos en Xbox, compartió un mensaje de celebración por el lanzamiento de la nueva consola de Sony.

Por medio de su cuenta de Twitter, Greenberg felicitó a PlayStation, Shuhei Yoshida, el antiguo presidente de Sony Worldwide Studios, y a todo el equipo responsable por el lanzamiento de la nueva consola de Sony. Esto fue lo que comentó:

Wishing all my friends over @PlayStation (@yosp , Eric Lempel, & team) the best for their big launch tomorrow. No matter where you game, I love how it unites us, brings us so much joy, and connects us all together around the world. 💚💙 #GamersFirst pic.twitter.com/4f98LAkUwu

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 12, 2020