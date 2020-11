Shuhei Yoshida, directivo de Sony, ya tiene un Xbox Series X y así nos lo presume

Mientras que Microsoft ya empezó oficialmente con su nueva generación de consolas, todavía estamos a un día de que el PlayStation 5 llegue a nuestras manos, aunque algunos afortunados usuarios ya empezaron a recibir el suyo. Ante este amanecer de la next-gen, las redes sociales se empiezan a inundar con los infames debates de “cuál consola es mejor”, mientras que por otra parte, los altos ejecutivos de ambas compañías muestran que no existe dicha guerra.

Por medio de Twitter, el antiguo presidente de Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, compartió una foto en la que muestra un Xbox Series X dentro de su habitación:

A new friend in my room 😀 pic.twitter.com/iLouZBTpES

— Shuhei Yoshida (@yosp) November 11, 2020