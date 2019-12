La película de Uncharted podría perder a su director… de nuevo

Cuando se anunció el regreso de Tom Holland como Spider-Man y una tercera película del arácnido para los siguientes años, después de un divorcio bastante corto entre Disney y Sony, muchos nos alegramos, sin embargo, no sabiamos las repercusiones que tendría en otros proyectos, y tal parece que como resultado de la apresurada producción de la próxima película del MCU, la cinta de Uncharted podría quedarse sin director… una vez más.

De acuerdo con fuentes cercanas a Deadline, Sony tiene como prioridad ambos proyectos, pero parece que Spider-Man 3 es más importante, por lo tanto, existe un riesgo de que la película de Uncharted sufra un retraso y el puesto de director tenga un nuevo nombre, esto debido al complejo itinerario de Tom Holland. Por su parte, tanto el actor principal, como Mark Wahlberg continuarán en el proyecto.

Esta no es la primera vez que el puesto director sufriría un cambio. Debido a que aún no comienzan las grabaciones para la película de Uncharted, no mucho podría llegar a perderse. Esperemos que, en dado caso que esto llegara a ocurrir, sea la última vez que sucede.

Hablando de películas, Doctor Strange 2 incluirá nuevos e inesperados personajes. De igual forma, ya hay fecha para el estreno de Evangelion 3.0 + 1.0 en Japón.

Vía: Deadline