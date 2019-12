¿Darth Maul podría aparecer en la segunda temporada de The Mandalorian?

La primer serie live-action de Star Wars, The Mandalorian, finalmente concluyó con su primer temporada, y a estas alturas del partido podemos decir con toda seguridad que el proyecto ha sido un enorme éxito. Sabemos que una segunda temporada ya está en camino, y uno de los personajes favoritos por los fans podría estar presente.

Por medio de una misteriosa publicación en redes sociales, Ray Parker, actor que interpreta a Darth Maul en La Amenaza Fantasma, compartió una imagen donde lo podemos ver con maquillado con el rostro del personaje, y aquí la puedes ver por ti mismo:

Por otra parte, Sam Witwer, quien presta su voz al personaje en la serie animada Rebels, también compartió un Tweet que hace referencia directamente al final de The Mandalorian:

I’m a little angry.

No.

Furious.

Just watched Mandalorian.

That’s MINE.#Mine#MineMine

— Sam Witwer (@SamWitwer) December 27, 2019