Ya hay fecha para el estreno de Evangelion: 3.0 + 1.0 en Japón

Han pasado casi ocho años desde la última película de Neon Genesis Evangelion, pero después de mucho tiempo de espera, el público japonés por fin podrá disfrutar de Evangelion 3.0 + 1.0 el próximo 27 de junio de 2020.

En 2009 comenzó una tetralogía de películas, las cuales se encargan de re contar la clásica historia de los 90s, pero con las suficientes diferencias para ser considerado su propia narrativa. Aquellos que compraron sus boletos con anticipación, recibirán una serie de regalos, incluyendo un CD, un pañuelo firmado por el director en jefe Hideaki Anno, una figura, un soporte de diorama, un ventilador portátil, una bolsa y un cojín.

Las primeras tres películas de la tetralogía, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, debutaron en 2007, 2009 y 2012 respectivamente. Aunque no se ha dado algún tipo de noticia en relación a un lanzamiento internacional, no dudados que este suceda en algún punto del siguiente año.

Hablando de Evangelion, una candidata al gobierno de Taiwán ha promocionado su campaña haciendo cosplay de Asuka Langley. De igual forma, el director de Evangelion se encuentra trabajando en una película de Ultraman.

Vía: Evangelion