La película de Mario ya tiene fecha de estreno en Latam

El 2023 será un año bastante querido por los fanáticos de Nintendo, pues para empezar se lanzará uno de los juegos más esperados para Switch, y este es The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Por su parte, en el mundo del cine también estarán expandiéndose, y eso con la película de Super Mario que está siendo creada por Illumination Studios Animation.

Desde hace meses se ha estado hablando de la fecha de estreno, pues surgieron pósters que indicaban que en ciertas regiones iba a llegar con una semana de diferencia a Estados Unidos, y eso iba a pasar en latinoamérica. No obstante, dichas fechas que oscilaban entre el 30 marzo han cambiado, esto mediante un nuevo comunicado de Universal Pictures Latam.

Según lo mostrado en la página de Universal, la fecha oficial de estreno en México y muchos países de América Latina será el próximo 6 de abril, eso significa que será un día antes que en Estados Unidos. Vale la pena mencionar, que aún no se sabe si llegará con idioma original, ya que muchos esperan escuchar a actores como Jack Black interpretar a los personajes.

En noticias relacionadas a la película de Mario, se han dado a conocer los posibles juguetes que saldrán a la venta junto a la cinta, tres de ellos ya tienen su correspondiente diseño preliminar. Si quieres darles un vistazo, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Universal

Nota del editor: Era evidente que las fechas iban a cambiar, después de todo la imagen que circulaba no se veía del todo fiable. Aún así, es bueno saber que no será un gran retraso el estreno. Ya muero de ganas por verla.