Revelan figuras de la película de Super Mario

Este 2023 pinta para ser todo un suceso en cuanto a las películas inspiradas en videojuegos, y eso es claramente por qué se va a estrenar la cinta oficial de Super Mario, misma que está siendo creada por Illumination Studios. Por esa razón, compañías como McDonalds han creado sus propios juguetes, pero claramente no son los únicos.

Una filtración muestra algunos de los juguetes que se pondrían a la venta para hacer promoción a la película, estos incluyen figuras de Mario, Peach y Toad con aspectos que se ven bastante similares a sus versiones de los tráilers. También han puesto a Mario de Fuego y Yoshi a un lado, sin embargo serían placeholders para sugerir que están en producción y para eso usan figuras anteriores.

Aquí las puedes checar:

Here's your look at some Mario and Peach figures from #TheSuperMarioBrosMovie (in theaters April)

The toys are "supposedly" officialy out on February 26

REMINDER: These are just prototypes, the final toys may look different when they release on the aftermentioned date 🙂 pic.twitter.com/ZDn5Oh5iBF

— D001 (@dfffaz001) January 1, 2023