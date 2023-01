Artista de Dragon Ball revela cómo se creó a Black Freezer

Dragon Ball Super sigue siendo uno de los mangas más populares del momento, y eso se debe principalmente al nuevo giro de la historia que por ahora está a cargo del artista Toyotaro. Y justamente durante el último arco, Vegeta y Gokú se han encontrado con su talón de Aquiles, Black Freezer, quien sin problema ha tardado poco en derrotarlos.

Así mediante una nueva entrevista, el autor menciona un poco del trasfondo del personaje después de que se le preguntara de forma constante cómo es que el extraterrestre consiguió esa fase. Ante esto la respuesta es más básica de lo que se puede imaginar, dando dos razones en específico sobre cómo se llegó a dicha decisión de diseño.

Esto es lo que comentó:

Toyotarou and Victory Uchida explain how they came up with the color "Black" for Frieza's transformation in the latest interview.

