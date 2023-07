¿Recuerdas que hace un par de años, cuando el gigante chino de los videojuegos Tencent comenzó a utilizar reconocimiento facial para evitar que los niños jugaran demasiados videojuegos? Resulta que la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB), la agencia de clasificación de videojuegos de América del Norte, está buscando hacer algo bastante similar.

La ESRB, junto con la compañía de identidad digital Yoti y SuperAwesome, una compañía de “medios digitales para jóvenes” propiedad de Epic Games, han presentado una propuesta ante la FTC buscando la aprobación de un nuevo “mecanismo de consentimiento verificable de los padres” llamado “Estimación de Edad Facial con Protección de Privacidad“. En pocas palabras, el padre toma un autorretrato (selfie), con la ayuda de un “módulo de captura de rostros automático”, que luego es analizado por el sistema para asegurarse de que es el rostro de un adulto, quien puede otorgar los permisos necesarios. Todo el proceso de verificación toma menos de un segundo en promedio, y las imágenes se eliminan permanentemente una vez que se completa la verificación.

“El envío de imágenes fijas no es aceptado, y las fotos que no cumplen con el nivel de calidad requerido para crear una estimación de edad son rechazadas”, señala la presentación. “Estos factores minimizan el riesgo de eludir el sistema y de que los niños tomen imágenes de adultos sin su conocimiento”. Por supuesto, los niños burlando el sistema no es el único riesgo aquí. La precisión me parece el principal problema, ya que la tecnología de reconocimiento facial es conocida por ser notoriamente racista: Un estudio realizado en Estados Unidos, por ejemplo, encontró que las personas asiáticas y afroamericanas tenían hasta 100 veces más probabilidades de ser identificadas incorrectamente por los sistemas de reconocimiento facial que las personas blancas. Y tal vez subestime la magia que aquí opera, pero determinar si alguien tiene 16 o 18 años en función de un solo selfie también me parece algo arriesgado. Sin embargo, la ESRB desestimó las preocupaciones sobre la “equidad” del sistema, afirmando que “la diferencia en las tasas de rechazo entre género y tono de piel es muy pequeña”.

“Los datos sugieren que, para aquellos entre 25 y 35 años, 15 de cada 1,000 mujeres frente a 7 de cada 1,000 hombres podrían ser clasificados incorrectamente como menores de 25 años (y tendrían la opción de verificar mediante otro método)”, afirma la presentación. “La diferencia por tono de piel está entre 8 de cada 1,000 y 28 de cada 1,000. Si bien existe un sesgo, como es inherente en cualquier sistema automatizado, esto no es significativo, especialmente en comparación con los beneficios y el aumento en el acceso a ciertos grupos de padres”. Es importante señalar que nada de esto se propone como un reemplazo de los sistemas actuales: en cambio, la ESRB presentó su plan de verificación de edad facial como “un método de verificación adicional y opcional” que será especialmente útil para personas que no tienen identificación con foto. En un comunicado enviado a PC Gamer, Yoti también señaló que el sistema funciona sin reconocer o identificar a personas: en cambio, la tecnología simplemente estima la edad de la imagen que ve.

Todo esto es bueno, pero en mi opinión no cambia el hecho de que, sí, esto realmente es una invasión grave de la privacidad – yo definitivamente no quiero compartir mi rostro con la Gran Mente Digital solo para que mi hijo hipotético pueda jugar un poco de GTA Online. Francamente, tampoco creo que depender de una tecnología potencialmente dudosa para hacer cumplir nuestras normas sociales sea una gran idea en primer lugar. Y, vamos, ¿alguien realmente cree que un astuto adolescente de 16 años no podrá vencer este sistema en unos 15 minutos de todas formas?

La ESRB hizo su solicitud a la FTC el 2 de junio, pero solo se ha hecho pública recientemente (a través de GamesIndustry) porque la FTC ahora está buscando comentarios públicos sobre el plan. Si deseas compartir tus opiniones, tienes hasta el 21 de agosto para hacerlo en federalregister.gov.

Vía: PC Gamer

Nota del autor: Esto no le va a gustar a Andy Milonakis, pero si entiendes esta referencia, definitivamente puedes jugar los videojuegos de la clasificación que quieras hermano.