Dos mujeres se pelean a golpes tras función de Barbie

El estreno de la película de Barbie este fin de semana en Brasil tuvo un giro inesperado, ya que un mensaje de hermandad entre mujeres que la película intentó transmitir no llegó a los oídos de algunas de las asistentes. En una función en la ciudad de Sao Paulo el 24 de julio, una discusión entre dos mujeres escaló hasta una pelea violenta que requirió la intervención de otras personas para calmar los ánimos.

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, la pelea comenzó cuando dos mujeres se enfrascaron en una acalorada discusión y, en medio de la tensión, una de ellas empujó con fuerza a la otra, quien cayó sobre las butacas. Rápidamente, se levantó y respondió con golpes a la agresión, desatando la confrontación física.

Según los testigos, el detonante de la trifulca fue que la mujer que recibió el empujón había notado la presencia de una niña en la función, a pesar de que la película está clasificada para mayores de 12 años en Brasil. Preocupada por la situación, había decidido llamar a la policía para informar sobre el hecho. Esto, al parecer, fue lo que enfureció a la madre de la niña, quien reaccionó con violencia.

went to see #BarbieMovie and this happened pic.twitter.com/NK4qHivtql

