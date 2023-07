Rumor: Cancelan secuela de Immortals Fenyx Rising

Los fanáticos del juego de acción y aventura de Ubisoft, Immortals Fenyx Rising, estarán decepcionados al saber que, según informes, se ha cancelado una secuela para el juego. Aunque Immortals Fenyx Rising no resultó ser el éxito que Ubisoft esperaba, entregó una encantadora y emocionante aventura con clara inspiración de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo, las prioridades de Ubisoft han cambiado en los últimos años y juegos como Assassin’s Creed se han vuelto oportunidades más atractivas.

Immortals Fenyx Rising se anunció por primera vez en el E3 2019, aunque en ese momento se llamaba Gods and Monsters. Inicialmente, parecía fuertemente inspirado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con un tono fantástico e inspirador. En 2020, el juego cambió de nombre a Immortals Fenyx Rising, se retrasó y sufrió una revisión significativa del proyecto. Esto llevó a una experiencia de juego más casual y centrada en la acción, con mucho más humor y combates más llamativos. Los cambios llevaron a muchos a cuestionar si se trataba de un juego completamente diferente y pueden haber contribuido a su éxito insatisfactorio.

Aunque Immortals Fenyx Rising no se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, muchos lo vieron como el primer esfuerzo en lo que podría ser una franquicia cada vez más emocionante. Pero eso parece ya no ser el caso. Un informe de VGC afirma que varios desarrolladores han confirmado que una secuela de Immortals Fenyx Rising estaba en desarrollo temprano en Ubisoft. Sin embargo, ese proyecto fue cancelado por el liderazgo de Ubisoft a principios de junio, citando “desafíos en torno al establecimiento de la propiedad intelectual”.

En enero, Ubisoft anunció que reenfocaría estratégicamente sus recursos de desarrollo en sus marcas más grandes, como Assassin’s Creed, Far Cry y varios juegos de disparos de Tom Clancy. También confirmó la cancelación de tres proyectos no anunciados, sumándose a las cuatro cancelaciones anteriores en mediados de 2022. Parece que no hay planes para el futuro de la franquicia de Immortals Fenyx Rising en Ubisoft.

Desde entonces, Ubisoft ha anunciado una variedad de proyectos, incluido el Assassin’s Creed Mirage de este otoño. Según los informes, hay once juegos de Assassin’s Creed en desarrollo. También se encuentra Avatar: Frontiers of Pandora, un nuevo juego de Prince of Persia, el juego gratuito Tom Clancy’s The Division Resurgence y el recientemente revelado Star Wars Outlaws. Es fácil ver por qué Immortals Fenyx Rising se consideró menos prioritario que otros proyectos de renombre.

Incluso si una secuela de Immortals Fenyx Rising aún estuviera en desarrollo, aún estaría muy lejos. El desarrollador de Immortals Fenyx Rising, Ubisoft Quebec, está trabajando actualmente en Assassin’s Creed: Codename Red, que se ambientará en Japón. Es probable que ese juego esté a años de su lanzamiento, lo que significa que Ubisoft Quebec no tendrá tiempo para otro juego en un tiempo. Tal vez una vez que Assassin’s Creed: Codename Red salga, Ubisoft esté más dispuesto a continuar con Immortals Fenyx Rising nuevamente.

Immortals Fenyx Rising está disponible en PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series X/S.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Triste noticia para los fans del juego, supongo que, por el momento, la prioridad de Ubisoft es generar dinero con algo más seguro. Tal vez con el tiempo se retome el proyecto.