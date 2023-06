La edición especial de Starfield no tiene juego físico

Hace poco tiempo se dio a conocer que Starfield, el juego estrella de Microsoft para este año, tendría una ambiciosa edición especial, misma que tuvo la duda si vendría el disco dentro de la misma o lo sería un código. Al poco tiempo, y tras un malentendido que también pasó con la edición estándar, se confirmó que efectivamente será solamente digital.

Esto se dio a conocer mediante Bethesda, quienes comentaron desde su cuenta que se va a sumar todo el contenido antes mostrado, pero en esta ocasión vendrá únicamente con el código, esto con el fin de no dejar de lado a quienes también quieran la edición y solo cuenten con Series S. Por su parte, la estándar si lleva consigo un disco de instalación.

(Update) According to @bethesda_ESP the Standard Edition of Starfield will have a disc, while the Constellation Edition has an engraved code on a collector's item https://t.co/inYZSlI1ui pic.twitter.com/98CLWNVrnN

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) June 25, 2023