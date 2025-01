Kingdom Come: Deliverance II revela tres expansiones

Este año se perfila para ser uno de los mejores en cuanto a lanzamiento de videojuegos, y el título que más se espera en el mes de febrero es ni más ni menos que Kingdom Come: Deliverance II, continuación de aquel RPG salido en el 2018, al cual se le caracterizó por su perspectiva realista de la era medieval. Y ahora, poco antes de su lanzamiento, sus desarrolladores dieron una sorpresa a quienes piensan hacerse con la copia y disfrutar su gran cantidad de horas de contenido.

Warhorse Studios ha revelado que el juego recibirá una actualización gratuita en primavera, seguida de tres expansiones de contenido narrativo a lo largo del año:

La primera promete enriquecer la experiencia base con un cambiador de peinado, un modo de dificultad extremo para jugadores que buscan retos adicionales y carreras de caballos. Poco después, en verano, llegará Brushes with Death, un DLC centrado en un misterioso artista con un pasado enigmático. En otoño, Legacy of the Forge permitirá a los jugadores restaurar la legendaria forja de Kutteberg y vivir la experiencia de convertirse en un herrero. Finalmente, en invierno, Mysteria Ecclesia invitará a los aventureros a explorar el monasterio de Sedletz y enfrentar una enfermedad mortal que amenaza con propagarse.

Aunque los detalles sobre la duración de cada una aún no son claros, las expectativas son altas tras el éxito de los DLC del juego original. Estas estarán disponibles a través de un pase de expansión incluido en la edición gold de este Kingdom Come: Deliverance 2, que tendrá un costo adicional de $20 USD. Sin embargo, los precios individuales para los DLC aún no se han revelado.

Warhorse Studios parece apostar fuerte por el contenido adicional, manteniendo el enfoque en la rica narrativa histórica que caracterizó al primer título. Los fans del RPG de simulación tendrán mucho contenido por descubrir en los próximos meses, consolidando la secuela como una experiencia completa y ambiciosa.

Recuerda que el título se lanza el 4 de febrero en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku