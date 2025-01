Ya jugamos las primeras horas de Kingdom Come: Deliverance II

Hay secuelas que por años han sido esperadas en el medio de los videojuegos, una de ellas es ni más ni menos que Kingdom Come: Deliverance II, desarrollo por parte de Warhorse Studios que sigue al título lanzado en 2018. No está de más decir, que el original se hizo bajo el crowfunding de muchos jugadores esperanzados que al final invirtieron bien su dinero.

Lo más curioso, es que la historia de este título dejó la ventana abierta a una continuación, puesto que no todos los cabos se cerraron respecto al viaje del protagonista. Así que era cuestión de tiempo para el anuncio y así ocurrió pero ahora bajo una publicación más fuerte del conocido Deep Silver, por lo que ya no hubo necesidad de más ayuda de los fans.

Ahora nos encontramos a muy pocos días de su lanzamiento, y por fortuna ya lo estamos jugando, teniendo hasta este momento poco más de 10 horas en este nuevo recorrido por las tierras medias. Por ende, podemos hablarles levemente de lo que he estado experimentando hasta este momento, y voy adelantado que las cosas han sido gratas y también extrañas en ciertos apartados.

No está de más señalar que esto no es una reseña final, por lo que los comentarios aquí expuestos son primeras impresiones de la versión de etapa gold del juego, es decir, que ya se puede jugar de inicio a fin de los créditos. Sin embargo, habrá que esperar poco tiempo para ya tener en forma la opinión forjada de este producto y todo lo que engloba.

Regreso a la época de antaño

Lo primero que nos encontramos en el juego es que la historia se retoma justo en el momento en el que terminó la del primero, es decir, en el viaje que está emprendiendo Kenry de Skalitz junto a Hans Capon, todo con el objetivo de seguir reuniendo naciones a su favor. Es una continuación directa, a lo mucho no los hemos visto por dos días de su viaje pero eso es todo, años no han pasado entre ambos juegos.

Sin embargo, al casi llegar al pueblo donde se supone impartirían diplomacia, ocurre un accidente grave en el que todas las tropas de Sir Hans son arrasadas por bandidos con solo dos sobrevivientes, él y claro, Henry. Por lo que terminan básicamente sin nada de equipamiento y se verán obligados a empezar de cero una aventura que de momento busca la invitación a una boda importante de la realeza.

Para alcanzar a cumplir su misión, ambos deberán subir su reputación dentro de estas tierras de Trotsky, donde aparentemente no son conocidos ni nada por el estilo, por lo que solo las palabras no les van a servir. Entonces, tendrán que hacerse de un nombre pasando por diferentes misiones y encargos que se hagan en la ciudad y pueblos cercanos.

¿Serás ladrón o justiciero?

La manera de progresar será haciéndonos de dinero para conseguir mejores armas, armaduras, equipables y demás cuestiones, esto para como en todo RPG, podamos encontrar la manera de ser invitados a la boda. Aunque no será sencillo, pues hay un mapa gigantesco que recorrer en la era medieval, para ser casi más exactos, en algún punto de los años 1400.

El título es un RPG occidental que podríamos decir es un poco parecido a Skyrim pero sin los elementos de fantasía, es claramente más aterrizado en cuanto a la parte del realismo dado el contexto histórico. Por ende, hay que tener mucho cuidado al interactuar con los diferentes NPC del pueblo, dado que no serán nada tolerantes lo mismo de la vida real.

Puedes optar para conseguir recursos pasando por misiones principales y secundarias, pero es posible robar con las consecuencias que tocan como ser apresado por la ley y ganarnos una reputación negativa. Entonces, si quieres por el camino de la delincuencia, lo mejor es usar las habilidades de sigilo y así no ser notados por la gente.

De igual manera, debemos tener en cuenta que el juego lleva consigo elementos de supervivencia, como el cansancio que puede acumular el personaje, la saluda la saciedad. Todo esto se puede respaldar durmiendo en las posadas, campamentos y claro, probando comida sencilla o más preparada y así no tener efectos secundarios al explorar el mapa.

Peligros por todas partes

Cuando nos sueltan en el mundo abierto podemos ir a nuestras anchas, ya sea a pie o a caballo, solamente hay que tener en cuenta el hecho de las cuestiones de estadísticas y supervivencia. Y es que es necesario llevar con nosotros suministros y armas que tengan buenos efectos, dado que en ciertas partes nos encontraremos con enemigos animales y humanos.

El combate es muy similar al título anterior, con comandos que parecen más un juego de ritmo que otra cosa, los impactos no son tan inmediatos y hay que saber el momento correcto para meter un golpe. Al principio es un suplicio aprender las características básicas y seguramente habrá un par de muertes, pero con el pasar del tiempo las reglas quedan más disipadas.

Como en cada juego de este estilo podemos quedar con estados alterados, entre ellos está el de sangrado, hambriento, bochorno y poco más, eso quiere decir, que es necesario curarnos antes de que surja efecto en el personaje. Esto se puede conseguir al simplemente dormir, usar una venda o elaborar pociones con los mini juegos de alquimia.

Además, la defensa de la ropa se va desgastando conforme nuestras jornadas, por lo que es necesario reparar el atuendo con los diferentes comerciantes, directamente comprando nueva o hasta robándola a los bandidos en el bosque. Aunque es evidente que si hurtamos las prendas, será imperativo lavarlas para o levantar sospechas entre aldeanos.

Respecto a las misiones, se cuentan con secundarias y principales, el jugador puede optar por cumplir con las que quiera, pero pare llegar con más estadísticas a nivel alto se recomienda estos encargos no necesarios. Eso sí, no todas son fetch quest, hay algunas más complejas que otras que pueden llevarnos a aventuras bastante extensas con secretos por descubrir.

Gran extensión de tierra por cubrir

Como ya mencioné, el juego tiene un mapa enorme por cubrir, en el cual habrá llanuras por cruzar, ciudades que visitar, pueblos con sus comercios y hasta campamentos de nómadas. En cada lugar hay puntos de interés que pueden ser convenientes, desde una tienda con objetos específicos hasta lugares para atender a los caballos.

De igual manera, podemos encontrar zonas de caza de animales, esto con el objetivo de acabar con algunos animales y sacar sus nutrientes para vender o cocinarlos en las cazuelas de los campamentos. Por otro lado, sus pieles se pueden cambiar por varias monedas o para fabricar más adelante los atuendos o hasta fortalecerlos al poco tiempo.

También regresan los mini juegos de la entrega pasada, como el de usar la ganzua para abrir las puertas o cofres, esto con un sensor que es un complicado de dominar, por lo que recomiendo grabar antes de activarlos. El quicktime evento de robar los bolsillos tampoco podía faltar, aquí debemos ser muy cuidadosos, puesto que si fallamos seremos reprendidos con todo el peso de la ley.

No está de más decir, que al igual que con otros juegos de la industria, los aldeanos no son tontos, y recordarán todas las fechorías elaboradas por nuestro personaje, no importa el número de días transcurridos. Para conseguir el perdón tendremos que hacer más encargos o respaldarnos con nuestras estadísticas de carisma mediante el diálogo, a veces servirá y en otras ocasiones no.

Esto es todo lo podría contar de momento en cuanto a mi experiencia, y debo decir tiene sus altas y bajas, ya que el mundo abierto me ha gustado pero el complejo sistema de combate no mucho. Eso sí, de momento lo que estoy viendo me gusta, y podría desembocar en una reseña positiva para los siguientes días.

Toda una jornada nos queda por delante

Durante estas primeras horas he descubierto muchas cosas dentro del juego, y me quedé con ganas de hablarles más sobre la aventura medieval que tenemos ante nosotros. Por lo que no tardaré mucho en darles a conocer la experiencia completa, y espero haber aprendido a amar la parte del combate y no a detestarla más.

También quiero comentar, no es necesario realmente pasar por el primer juego para comprender Kingdom Come: Deliverance II, y es que no los voy a engañar, es continuista respecto a las mecánicas. De hecho, es mi primera vez en las jornadas de Henry, por lo cual me queda mucho por aprender y espero que valga la pena conectar con este mundo lleno de duelos y política medieval.

Aunque claro, me da algo de miedo el saber de forma anticipada que el mapa puede abarcar más de lo que podríamos imaginar. No obstante, hay que preocuparnos por eso más adelante.

Recuerda que el título se lanza el próximo 4 de febrero para PS5, Xbox Series X/S y PC.