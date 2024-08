Hace un par de meses, Warhorse Studios por fin confirmó que Kingdom Come Deliverance II es toda una realidad. Si bien en su momento se mencionó que esta secuela estaría disponible a finales del 2024, un nuevo comunicado del estudio ha confirmado la fecha de lanzamiento específica de esta entrega, así como su retraso al 2025.

Por medio de un comunicado compartido en las redes oficiales de Warhorse Studios, se ha confirmado que Kingdom Come Deliverance II estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC hasta el próximo 11 de febrero de 2025. Esto fue lo que comentó Tobias Stolz-Zwilling, miembro del equipo de relaciones públicas del estudio:

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It's a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024