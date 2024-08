Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es una de las colecciones más esperadas para el futuro. Aunque la emoción del público está a todo lo que da, Capcom aún no ha revelado cuándo es que el paquete estará disponible. Afortunadamente, una recientemente filtración por fin aclara esta duda.

Recientemente, Shopto, una tienda europea, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics estaría disponible hasta el próximo 22 de noviembre de 2024. Por el momento, no hay un comunicado por parte de Capcom que confirme o desmienta esta información. Sin embargo, el sitio de la tienda ha eliminado esta información en las últimas horas. Esto quiere decir que cometieron un error, o simplemente revelaron esta información antes de tiempo.

Recordemos que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es una colección que incluye múltiples juegos de Marvel creados por Capcom. Aquí encontramos The Punisher, un beat’em up que dio pie a esta colaboración, así como varios juegos de peleas, incluyendo el amado Marvel vs Capcom 2. Junto a esto, el paquete incluye contenido adicional, como una galería de arte y un modo de entrenamiento mejorado.

Por el momento, solo nos queda esperar a que Capcom comparta la fecha de lanzamiento específica de la colección. Sin embargo, existe una gran posibilidad de que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics esté disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el próximo 22 de noviembre. En temas relacionados, un nuevo Marvel vs Capcom podría ser una realidad. De igual forma, aquí puedes ver el tráiler de X-Men: Children of the Atom.

Nota del Autor:

Capcom necesita confirmar la fecha de lanzamiento de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics lo más pronto posible. Esta colección es algo que desesperadamente se necesita. Actualmente, no hay forma de jugar todos los juegos que aquí encontramos, por lo que esta será una victoria para la preservación de juegos.

Vía: Wario64