Aunque aún no hay fecha de lanzamiento, sabemos que la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics estará disponible en algún punto de este año. De esta forma, la compañía japonesa ha decidido emocionar al público con una nueva serie de tráilers, los cuales están enfocados en cada uno de los títulos presentes en este paquete, por lo que el enfoque de hoy está en la entrega que lo comenzó todo, X-Men: Children of the Atom.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, Capcom compartió un tráiler enfocado por completo en X-Men: Children of the Atom. Aquí podemos ver una selección de mutantes confirmada por héroes y villanos como Colossus, Wolverine, Magneto y Omega Red y más. Esta es la descripción que ofrece la compañía japonesa:

“Con los sistemas que conoces y adoras de Street Fighter II, ¡este juego suma el poder sobrehumano de los mutantes a la mezcla! ¡Disfruta emocionantes batallas con súper saltos y súper combos!”

Si bien la primera colaboración oficial entre Marvel y Capcom fue The Punisher, el cual es un beat’em up, X-Men: Children of the Atom fue el inicio en forma de la saga de juegos de peleas que eventualmente dio pie a Marvel vs. Capcom en forma. De esta forma, es muy probable que en los próximos días veamos más tráilers enfocados en los otros títulos que encontramos en la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica, se espera que la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics esté disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC en algún punto del resto de 2024. En temas relacionados, Marvel se emociona por esta colección. De igual forma, una nueva entrega de Marvel vs. Capcom podría ser una realidad.

Nota del Autor:

Capcom ha hecho un fantástico trabajo con sus colecciones, y parece que todo sus trabajos los ha llevado a este paquete. La serie de Marvel vs. Capcom es amada por todos los jugadores, por lo que la compañía está haciendo todo lo posible para cumplir con sus expectativas.

Vía: Capcom