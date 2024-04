¡Kingdom Come Deliverance II es una realidad!

En 2018 llegó al mercado Kingdom Come Deliverance, el primer título de Warhorse Studios, un estudio independiente de República Checa, el cual pasó varios años dándole forma a este proyecto. Pese a ofrecer una experiencia de nicho, el título fue un éxito, por lo que muchos deseaban ver una secuela. Ahora, a seis años del lanzamiento de la primera entrega, este sueño se hará realidad, puesto que Kingdom Come Deliverance II llegará a nuestras manos este mismo año.

Por medio de una presentación especial que tuvimos la oportunidad de ver hace unos días, Warhorse Studios ha confirmado que Kingdom Come Deliverance II ya está en desarrollo, y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a finales de 2024. Esta secuela nos vuelve a poner en los pies de Henry, quien tiene que sobrevivir a una guerra civil en el año de 1403 en la antigua Bohemia, en la región de Kutná Hora para ser específicos. Esta es la descripción oficial:

“Eres Henry de Skalitz, un hombre común que hace cosas extraordinarias, atrapado en una apasionante historia de venganza, traición y descubrimiento mientras se embarca en un viaje épico, desde la humilde forja de un herrero hasta la corte de los reyes, mientras busca un propósito en este hermoso, pero brutal mundo medieval. Desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta los frondosos bosques, descubre esta Europa medieval de mundo abierto a través de una aventura inolvidable llena de acción, emoción y maravillas”.

Pese a ser una secuela, y una continuación directa a la historia de Henry, Warhorse Studios ha señalado que Kingdom Come Deliverance II es un punto de entrada perfecto a la serie, puesto que nos ofrece una experiencia similar al primer título, pero con una serie de mejoras. Junto a esto, la aventura de nuestro protagonista es completamente original.

Warhorse Studios comentó que la secuela es el juego que siempre querían hacer, pero por cuestiones de personal y dinero, no habían logrado. En su momento, Kingdom Come Deliverance fue desarrollado por una docena de desarrolladores. Sin embargo, para la secuela el estudio ha ampliado su plantilla de trabajadores a más de 250.

Este personal les ha permitido lograr una serie de mejoras visuales, aun con el CryEngine como motor gráfico principal. Junto a esto, el mapa que podemos explorar en la secuela es dos veces más grande en comparación con el visto en el primer título. Respecto al gameplay, el mismo sistema de combate que ya conocemos está de vuelta, y ahora se suman ballestas y versiones primitivas de armas de fuego a nuestro arsenal.

Kingdom Come Deliverance II se posiciona para ser la secuela que todos los fans del primer título habían esperado por años. Aunque por el momento no hay fecha de lanzamiento específica, se espera que Kingdom Come Deliverance II llegue a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a finales de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestro gameplay de Kingdom Come Deliverance en Switch aquí.

Nota del Autor:

No soy un gran fan de los RPG medievales inmersivos, como lo es Kingdom Come Deliverance, pero después de ver en lo que está trabajando Warhorse Studios, no puedo negar que la secuela luce increíble. Solo será cuestión de tiempo para ver cómo reaccionará la comunidad a este título.

Vía: Warhorse Studios