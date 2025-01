Silksong estaría en el siguiente Nintendo Direct

Ya vamos para seis años desde la revelación de Hollow Knight: Silksong, y aún no hemos visto algo nuevo sobre esta esperada secuela. Sin embargo, parece que la espera por fin terminará, y es que uno de los desarrolladores del juego apunta a un anuncio durante el Nintendo Direct de abril.

Recientemente, William Pellen, co-creador de Hollow Knight, realizó una serie de movimientos interesantes en su perfil de Twitter. Primero, cambió su foto de perfil a un pastel de chocolate, y después compartió un mensaje que algo importante sucedería el 16 de enero. Como sabemos, ayer se reveló el Nintendo Switch 2. Por si esto fuera poco, los usuarios en el subreddit de Silksong realizaron una búsqueda inversa de imágenes, y los condujo a una receta con fecha del 2 de abril. Esto fue lo que comentó Pellen:

something big is coming. keep your eyes closed tomorrow

— little bomey (@everydruidwaswr) January 16, 2025