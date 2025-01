Desarrolladores expresan su emoción por el Switch 2

El día de ayer, Nintendo por fin reveló el Switch 2. Después de meses de rumores, los primeros detalles de la consola por fin están en nuestras manos, y esto ha sido del agrado de múltiples desarrolladores, quienes han expresado su entusiasmo sobre la siguiente consola de la Gran N, dejando en claro que veremos un buen apoyo por parte de otros estudios.

Por medio de redes sociales, estudios como Ubisoft, y desarrolladores como Mashiro Sakurai, expresaron su emoción por el Nintendo Switch 2, dejando en claro que tienen pensado apoyar esta plataforma de alguna forma u otra en un futuro. Estos son algunos de los comentarios de entusiasmo que hemos visto en las últimas 24 horas.

Ubisoft: Ha declarado públicamente su entusiasmo por el Switch 2. Rumores apuntan que llevarán múltiples juegos de Assassin’s Creed a esta consola.

Masahiro Sakurai: expresó su emoción con un simple:

Takaya Imamura: Expresó su deseo de ver un regreso de Star Fox en esta nueva consola.

Reggie Fils-Aimé: Reconoció el anuncio de la nueva consola con nostalgia de su tiempo en Nintendo.

Katsuhiro Harada: Reposteó el anuncio de la Switch 2, alimentando los rumores sobre la llegada de Tekken a la nueva plataforma.

Ruffy and the Riverside: Este nuevo juego de plataformas 3D confirma su llegada al Switch 2, siendo uno de los primeros títulos de este estilo en hacerlo.

This BEAR runs on all SWITCHES! ✌️

Soon you can play Ruffy and the Riverside on Nintendo Switch AND Nintendo Switch 2!#nintendoswitch2 pic.twitter.com/EGvipuHaTY

