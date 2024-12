Kingdom Come: Deliverance II adelanta su fecha de salida

Estamos terminando el 2024 oficialmente, pero a pesar de que las cosas deberían relajarse, las noticias no paran de salir si hablamos de la industria de videojuegos, esto con nuevos tráilers de esperados lanzamientos, reseñas de títulos que llegan esta semana y mucho más. Dentro de todas las revelaciones hay buenas noticias para quienes esperan Kingdom Come: Deliverance II, puesto que su fecha de salida se ha adelantado.

Warhorse Studios y Plaion sorprendieron a los fanáticos al anunciar que el juego llegará antes de lo planeado. Originalmente previsto para el 11 de febrero de 2025, el esperado juego de rol medieval adelantará su lanzamiento al 4 de febrero de 2025, una semana antes de lo anunciado previamente, lo cual es bastante de admirar para estos tiempos en donde incluso proyectos se retrasan meses.

La noticia fue revelada junto con un nuevo tráiler que muestra al protagonista Henry enfrentándose a los fantasmas de su pasado mientras Bohemia se sumerge en una época de intensos conflictos políticos y violencia. Esta secuela busca superar el éxito de su predecesor, que vendió más de ocho millones de copias y consolidó a la franquicia como una de las favoritas del género.

Big news: Kingdom Come: Deliverance II will arrive at your homes on FEBRUARY 4TH 2025!⚔️

With the release date pushing one week forward, we have a bunch of more exciting news coming in the following days.

Brand new Story trailer drops Tomorrow on December 5.

PC and Console… pic.twitter.com/hfBrQZJyjS

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) December 4, 2024