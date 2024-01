Jugador emplea muchas horas en los Poe de Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom poco a poco se acerca a cumplir un año de lanzamiento, y a pesar de que hizo bastante ruido en su momento, para los jugadores ya es un recuerdo fugaz debido a que muchos más juegos se han lanzado después y este 2024 hay mucho en el horizonte. No obstante, hay cierto público que sigue bastante ocupado con la nueva versión de Hyrule en mundo abierto, concretamente sacando todos los logros posibles, inclusive si ellos mismos se los inventan en el proceso.

Uno de los usuarios ha empleado su tiempo en este juego para resolver un misterio, y ese es el número máximo de Poes que se pueden conseguir en el sub suelo, por lo que desde haber conseguido el juego en Mayo del año pasado, no ha parado más allá de pasar la historia principal. Y justamente hace nada tiempo consiguió la respuesta a su duda, y después de haber acumulado 1,885 horas nos menciona que el número máximo de estas almas a conseguir es 999,999, impidiendo no llegar hasta el millón.

Aquí las capturas con su logro:

De hecho el usuario en ocasiones anteriores ha compartido como seguir una ruta que permite a los jugadores acumular la asombrosa cifra de 5.500 Poe en sólo cuatro horas. Por lo que en tres de estas acumuladas daría como resultado un gran botín de más de 16.000 almas en un lapso de 12 horas. Algo que puede ser valioso en caso de que el usuario quiera comprar dentro de la tienda que se pone a disposición.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible solo en Nintendo Switch.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: No creo llegar jamás ni a las 1000 horas de Tears of The Kingdom, pero definitivamente es un juego con mucho por hacer. Espero algún día sacar todos los santuarios, si es que da tiempo entre todos los videojuegos que se van lanzando al mercado.