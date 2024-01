Los juegos clásicos de Felix el Gato regresarán

Durante la época de los 90’s, muchas compañías lanzaron al mercado videojuegos en los que utilizaban marcas conocidas, y eso se sabe bien con títulos de Disney, Las Tortugas Ninja, Tiny Toons, Animaniacs, Los PicaPiedra entre más series que se pasaron al mundo digital. Y dentro de todos los juegos destacaron los de Felix El Gato, una serie que fue más o menos popular, pero que al día de hoy se encuentra en el olvido, pues a diferencia de Mickey Mouse no supo adaptarse a las nuevas décadas.

Sin embargo, eso no significa que no puedan volver sus videojuegos antiguos, y eso la empresa que los publicó lo sabe muy bien, por lo que Konami el día de hoy ha confirmado que volverán para las consolas actuales en forma de colección, concretamente se trata de los dos títulos que llegaron en NES y también en el Game Boy. Esto en formato digital y también físico, pero esta última parte será responsabilidad de Limited Run Games, quienes sacarán cartucho de Switch y discos de PS4 o PS5.

Pero eso no es todo en cuanto a lanzamientos retro, pues también llegará The Rocket Knight Adventures: Re-Sparked collection, una colección de los mejores éxitos de este personaje original, solo que a diferencia de Felix, si habrá cambios ligeros como gráficos mejorados y escenas adicionales. Los juegos que vendrán dentro son: Rocket Knight Adventures, Sparkster: RKA 2 y Sparkster.

