Juegos de Nintendo sufren de Review Bombing

En estos años cuando un juego es polémico a ciertos niveles suele tener una repercusión en concreto, eso es justamente el review bombing, práctica de bajar el puntaje de algún producto de entretenimiento en masa. Y para la sorpresa de muchos, eso está pasando con algunos videojuegos de Nintendo que se están lanzando en Switch para este mismo año.

Los títulos que han tenido repercusión incluyen a Bayonetta Origins, Kirby’s Return to Dreamland Deluxe, Advance Wars 1+2: Re-boot Camp y hasta el buen valorado, Fire Emblem: Engage. Por su parte, se han enfocado bastante en Metroid Prime Remastered, título que contaba con 90 aproximadamente y lo bajaron hasta el 83 de promedio.

Se nota bastante que es un acto de trolleo, puesto que hay calificaciones en las que se incluyen ceros, argumentando que el remaster no tuvo nada de evolución y que la trama no es atrapante para el jugador. También han llamado a este juego como una pila de basura que entrega muy poco para los 40 dólares que se están pidiendo por su copia física o digital.

Vale la pena mencionar, que la propia Metacritic no se ha pronunciado hasta este momento, puesto que ellos tienen el poder de retirar críticas con fundamentos que parecen ser forzados y solamente para perjudicar la obra. Eso hace pensar a los fanáticos que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sufrirá de esto cuando se lance el próximo viernes.

Vía: gonintendo

Nota del editor: La verdad, yo creo que lo mismo le va a pasar a Zelda, pues hay gente que solo le gusta molestar por molestar. No les sorprenda que el propio viernes se haga una nota respecto al bombing de este nuevo título.