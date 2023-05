Se retrasa la producción de la nueva temporada de Stranger Things

El año pasado la serie de Stranger Things volvió a estar en las tendencias mundiales, puesto que se estrenó la penúltima temporada en la que se revelaron varios conceptos de la historia. Tras esto, se confirmó que la quinta oleada de capítulos se habría puesto a producirse, pero parece que por ahora las cosas deberán tomar una pausa indefinida.

Mediante su cuenta de Twitter, los hermanos Duffer, creadores de la franquicia, compartieron que la producción del show ha sufrido un retraso debido a la reciente huelga de escritores en Hollywood. En esta se aclara que la escritura de guiones no puede parar aunque ya se esté grabando un show, por lo que esta serie va a tener que tomarse un descanso hasta que se reduzca la huelga.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023