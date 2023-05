Regresan los rumores del remake de Metal Gear Solid 3

Como es bien sabido, desde hace un tiempo se ha rumoreado que la franquicia de Metal Gear Solid estaría lista para tener un regreso triunfal después de bastantes años de ausencia de la industria. Precisamente se habla de un remake para el tercer título que salió en PS2, y si bien nunca se confirmó la información, parece ser que podría suceder pronto.

Según lo comentado por un insider del podcast conocido como Xbox Era, es posible que pronto veamos la revelación del videojuegos en cuestión, esto mediante un supuesto PlayStation Showcase, mismo que hasta este momento no se ha confirmado. Por su parte, la información es corroborada por otra persona que conoce de la industria en general.

Heard similar about Metal Gear exclusivity for PlayStation btw. https://t.co/xH1C7iJ0O3 — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023

Algo que llama bastante la atención, es el comentario sobre que este juego estaría en tratos con Konami para que sea exclusivo de PlayStation, y también se ha hablado de que BluePoint Studios estaría a cargo del desarrollo. Este estudio es propiedad de Sony, han creado juegos como el remake de Shadow of The Colossus y Demon Souls, por lo que podría tener sentido.

No obstante, ambos insiders mencionan que la fuente mencionada no es 100% confiable, así que se debe tomar la información con pinzas, dado que al final no podría ser del todo fidedigna. De momento Konami está ocupada con Silent Hill, por lo que tal vez no es momento para regresar los reflectores a Metal Gear Solid y solo están esperando la hora correcta.

Vía: Twitter

Nota del editor: Por ahora las cosas están bastante difusas con la marca de PlayStation, pues están muy callados, y el único juego de sus estudios confirmado para este año es Spider-Man 2. Ya veremos si remontan el camino pronto.