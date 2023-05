Nintendo resume la historia de Breath of the Wild en un video

El lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se encuentra cada vez más cerca y puede que muchos no recuerden con claridad los eventos acontecidos en Breath of the Wild. Y ya que Tears of the Kingdom arranca su historia pocos años tras la conclución de Breath of the Wild. Nintendo pensó que sería buena idea lanzar un video que resumiera los eventos más importantes para preparar a los ávidos fans de The Legend of Zelda a recibir la nueva entrega.

Vía: YouTube

Nota del editor: Ya estoy viejito y precisamente me estaba preguntando qué tan importante iba a ser que recordara cosas de Breath of the Wild, ojalá más compañías tomaran este ejemplo, las series de TV lo hacen, los videojuegos también deberían.