Dicen que la imitación es la forma más sincera de adulación. Bueno, estamos seguros de que Nintendo se sentirá completamente ‘halagada’ cuando descubra la reciente táctica de marketing utilizada por el RPG móvil Kung Fu Saga, que descaradamente copia algunas de las nuevas mecánicas de Tears of the Kingdom, como Fuse y Recall.

Un anuncio reciente de la aplicación móvil muestra a un héroe vestido de verde subiendo a un ‘calabozo aéreo’ montado en un trozo de escombros que cae , antes de usar la nueva ‘función de síntesis de armas’ para pegar, o deberíamos decir ‘fusionar’, una roca cercana a su palo y atacar a una multitud de enemigos.

¿Dónde hemos visto esto? Si aún no puedes ver las red flags, no te preocupes. El usuario de Reddit niteowwl publicó el video mostrado arriba, para que tengas una imagen más clara. ¿No te parece muy parecido a Tears of the Kingdom? Nos sorprendería mucho si la aplicación realmente jugara como lo hace en esta demostración: ¿un juego móvil que utiliza un tráiler cinematográfico sin mencionar su jugabilidad? ¿Te lo puedes imaginar? Pero usar estas mecánicas de Zelda de manera tan descarada probablemente sea un gran “no” desde el punto de vista de Nintendo. Sí, preferimos seguir esperando el lanzamiento de Tears of the Kingdom, gracias.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Hasta da pena ajena. Siento feo cada vez que se busca engañar a la gente creando este tipo de productos… ¿Recuerdan el PolyStation?