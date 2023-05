Actualización de Xbox está perjudicando a los Insiders

Xbox no anda nada bien, tras el catastrófico lanzamiento de Redfall el hype de Starfield que su propio presidente, Phil Spencer, está mancillando con declaraciones pesimistas que hablan de una guerra de consolas imposible ya de ganar. Ahora se le agrega, cual cereza de pastel, el hecho de que la última actualización de sistema que se lanzó para los miembros del programa Insiders, está inutilizando las consolas de los usuarios.

Brad Sams, vicepresidente de Stardock, una compañía dedicada a mejorar la experiencia en Windows y juegos de PC, reportó que la última actualización que descargó corrompió el sistema operativo de su consola, así que ahora ni siquiera puede arrancar su consola.

Ruh roh, the latest Xbox Alpha Skip-Ahead update is corrupting the OS..mine won’t boot now and I’m not alone – https://t.co/iT3eittbTc pic.twitter.com/RITrCMGVNU

— Brad Sams (@bdsams) May 5, 2023