Revelan imagen de Zelda: Tears of The Kingdom que confunde a fans

Parece broma, pero estamos finalmente en la cuenta regresiva para que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sea finalmente lanzado, eso significa que Nintendo va a estar lanzando muchos elementos en torno al marketing. Por esa razón, la cuenta japonesa en Twitter ha revelado un vistazo al título que realmente deja más preguntas que respuestas.

Lo que se reveló fue una captura relacionado a lo que se ha mostrado en el metraje de la prensa que ha tenido la oportunidad de jugarlo de manera anticipada, con un sello de color azul al que Link está mirando de forma fija. Y ante esto, los seguidores pensaron que se iba a explicar cómo es que está funcionando, pero realmente es algo alejado de la realidad.

Esto es lo que decía el texto de la publicación y también la imagen:

Sky Island descubrimiento #2: Otra estructura misteriosa que muestra un patrón igualmente misterioso. ¿Qué podría ser?

Con esto, Nintendo está dejando claro que todas las respuestas se van a aclarar una vez que el jugador experimente por cuenta propia el videojuego, ya sea en la parte de historia y también de jugabilidad. A eso se suma que los usuarios deben tener cuidado en las redes sociales, puesto que ya hay versiones pirata en circulación que pueden echar a perder la experiencia.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo de 2023.

Vía: Perfectly Nintendo

Nota del editor: Con cada imagen que sale la emoción por jugar es mucho mayor, ahora estamos solo a una semana de poder experimentar el nuevo viaje por Hyrule. Ya podemos contar los días con las dos manos.