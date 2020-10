¡Juega completamente gratis Overwatch en Switch! ¿Cómo? Acá te decimos

Overwatch tal vez ya no sea tan popular como hace unos años, pero eso no significa que el shooter competitivo de Blizzard haya perdido calidad. De hecho, sigue teniendo una base de usuarios bastante saludable hasta la fecha, y en caso de que todavía no le hayas dado una oportunidad, entonces te tenemos muy buenas noticias.

Nintendo ha confirmado que podrás jugar Overwatch totalmente gratis, únicamente requieres estar suscrito al servicio de Nintendo Switch Online. El periodo de prueba empieza el próximo martes 13 de noviembre y finalizará el 20 de noviembre.

On 10/13 until 10/20 at 11:59 PM PST, #NintendoSwitchOnline members can experience the full version of @PlayOverwatch!

Fight for the future in intense 6v6 team battles, using a mesmerizing lineup of heroes, weapons, and powers to claim victory!https://t.co/FKUYovQi3F pic.twitter.com/lBE0GiH7hT

