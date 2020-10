El próximo DLC de Mortal Kombat 11 será revelado esta semana

Durante estas últimas semanas, Ed Boon, director creativo de Mortal Kombat 11, ha estado publicando varias pistas en Twitter sobre el próximo personaje DLC de este aclamado juego de peleas. Por otra parte, dataminers han encontrado que podría tratarse no solo de uno, sino de tres peleadores adicionales y afortunadamente no faltará mucho tiempo para conocer la respuesta oficial.

En los archivos del juego se encontraron referencias hacia Mileena, Rain y Rambo como los siguientes peleadores DLC, y aunque todavía no es un hecho, recordemos que anteriormente así fue como se descubrió al primer lote de personajes. Ahora, Boon adelanta que será esta misma semana cuando conoceremos quiénes se unirán al ya enorme róster de MK 11, además de presumirnos que ya superó las ocho millones de copias vendidas:

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we’re not done yet. Stay tuned to see what’s next for MK11 this week!#KombatKontinues

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2020