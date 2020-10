PlayStation Now agrega un par de juegos perfectos para disfrutar de Halloween

Nos encontramos en el mes del horror y de los sustos, perfecto para disfrutar de juegos de terror a la mitad de la noche. Para hacer esta tarea un poco más fácil, PlayStation reveló que Days Gone, Friday the 13th, MediEvil y más títulos ya están disponibles en el servicio de PS Now.

Además de estos tres títulos perfectos para disfrutar de Halloween, aquellos que cuentan con una suscripción a este servicio también pueden gozar de Trine 4: The Nightmare Prince y Rad. De esta lista, se ha revelado que Days Gone abandonará el servicio el próximo 5 de enero de 2021, el resto de los juegos seguirán presentes en PlayStation Now hasta una fecha no especificada.

Recordemos que Days Gone formará parte de los juegos de la PlayStation Plus Collection que llegará a PlayStation 5 en noviembre. Con suerte, en la siguiente generación Sony decida llevar a PlayStation Now a otras regiones, como México y el resto de Latinoamérica.

En temas relacionados, se han revelado nuevos detalles sobre Astro’s Playroom. De igual forma, podrás disfrutar del audio 3D del PS5 sin la necesidad de los audífonos Pulse 3D.

Vía: PlayStation blog