Así se vería Breath of the Wild 2 corriendo en una consola 4K

Si has estado al pendiente de todos los rumores circulando en torno a Nintendo y específicamente, sobre un posible Switch Pro, seguramente recordarás un reporte de hace un mes que sugería que la compañía estaba pidiendo a desarrolladores third-party asegurarse de que sus futuros títulos estuvieran listos para 4K.

Se piensa que Nintendo podría estar planeando lanzar una versión mejorada del Switch actual que permitirá disfrutar de jugos en 4K, y específicamente, muchos creen que podría debutar junto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Ahora, vía el canal de YouTube de SnazzyAI, ya sabemos cómo se vería este título en 4K:

Por supuesto, las gráficas no lo son todo, pero definitivamente no le diríamos que no a que los futuros juegos de Nintendo se puedan disfrutar en esta resolución.

Fuente: SnazzyAI