No requieres de una suscripción a PS+ para jugar Godfall por tu propia cuenta

Recientemente se reveló que será necesaria una conexión a internet en todo momento para jugar Godfall, incluso para disfrutar de la campaña por tu propia cuenta. Tras darse a conocer esta información, muchos se preguntaron si PS+ sería requerido para jugar de esta forma. Afortunadamente, los desarrolladores han aclarado esta duda.

Por medio de su cuenta de Twitter, Counterplay Games, los desarrolladores de este título, han revelado que no será necesaria una suscripción a PlayStation Plus para jugar Godfall solo. Sin embargo, sí se requerirá al momento de embarcarte en esta aventura en compañía de tus amigos.

Correct, you do not need PS Plus to play solo.

— Godfall (@PlayGodfall) October 6, 2020