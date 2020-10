A pesar de que sus desarrolladores insisten que Godfall no es un “juego como servicio”, se ha confirmado que requerirá de una constante conexión a internet para poder jugarlo en PlayStation 5. La noticia fue confirmada vía la cuenta oficial del título en Twitter, después de que los fans descubrieran el disclaimer “se requiere conexión a internet” en la página oficial del producto en PlayStation Store.

“Godfall no es juego como servicio, pero sí requiere de una conexión a internet para jugar.”

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play.

— Godfall (@PlayGodfall) October 2, 2020