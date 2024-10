El fracaso de Joker: Folie à Deux es algo que parece haber sorprendido a casi todo el mundo. La secuela era una de las películas más esperadas del 2024, y todo parecía indicar que iba a ser un éxito con la crítica y en taquilla. Sin embargo, alguien que ya veía venir esto fue Joaquin Phoenix, quien le da vida a Arthur Fleck, quien parece que expresó su disgusto con el trabajo de Todd Phillips en cuanto vio el resultado final por primera vez.

Entre todo lo que se ha dicho sobre Joker: Folie à Deux en los últimos días, ha resurgido un video del estreno de la cinta en Festival de Cine de Venecia de 2024, donde, supuestamente, Phoenix expresa su descontento con el producto final, al cual llama “horrible”. Si bien Lady Gaga, su co-estrella, trata de calmarlo, queda claro que el actor no estuvo contento con el final de esta cinta.

Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay una declaración oficial por parte de Phoenix, sino que estos comentarios han sido interpretados por algunos usuarios de internet. Junto al comentario de Phoenix, parece que el actor y Lady Gaga también entran en una pequeña discusión sobre la calidad de Joker: Folie à Deux antes de que confronten al público en el festival de cine.

Pese a que no sabemos a ciencia cierta qué opina Phoenix de Joker: Folie à Deux, no sería una sorpresa que el actor no esté contento con la cinta, especialmente después de ver el final. Entre todas las teorías que han surgido, se ha señalado que el Phoenix bien pudo ver un corte que no terminó por ser el definitivo, algo que lo pudo sorprender y enfurecer al mismo tiempo. En temas relacionados, te explicamos el final de la cinta. De igual forma, Joker: Folie à Deux fracasa en taquilla.

Nota del Autor:

Tomando en cuenta la recepción que ha tenido la película, no sería una sorpresa si Joaquin Phoenix en realidad sí se expresara de esta forma. Lamentablemente, pasará algo de tiempo antes de que alguien involucrado comparta una opinión que no tenga que ser supervisada por todo un equipo de marketing.

Vía: Twitter