Joker: Folie à Deux ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Parte de las controversias que rodean a esta cinta, y algo que muchos han señalado como uno de los factores principales para su mal recibimiento, ha sido el final, el cual introduce a un nuevo e importante personaje. De esta forma, te decimos quién es este personaje interpretado por Connor Storrie.

CUIDADO. Spoilers de Joker: Folie à Deux a continuación.

Al final de la película, y después de su juicio, Arthur Fleck decide que ya no quiere, y no puede, seguir siendo el símbolo de Joker. De esta forma, pierde por completo a Harley Quinn, y es obligado a permanecer en el Asilo de Arkham para ser tratado como alguien con síndrome de personalidad múltiple. Sin embargo, la última escena nos muestra cómo es que un recluso, interpretado por Storrie, lo asesina.

En un momento que no muchos veían venir, Arthur Fleck es asesinado en los pasillos de Arkham. Si bien el responsable no tiene nombre, los fans han señalado que esta persona se ha convertido en el nuevo Joker. Aquí no solo podemos escuchar cómo es que el personaje de Storrie ríe de una forma al antagonista de Batman, sino que también agarra un cuchillo y se empieza a cortar la cara, de una forma similar al Joker de The Dark Night.

Aunque el personaje de Storrie no tiene nombre, lo vemos a lo largo de toda la cinta. De esta forma, se deja en claro que él es un admirador de Arthur Fleck, quien se decepciona cuando su héroe decide dejar de lado a la personalidad de Joker. La muerte del protagonista da pie a que otra persona asuma este papel, algo que muchos han teorizado a lo largo de los años.

Sin embargo, esto no dará pie a una tercera película de Joker, y tampoco se conecta con el universo de The Dark Knight u otra cinta de Batman, sino que solo es un guiño para los fans, algo que no fue recibido del todo bien. En temas relacionados, Joker: Folie à Deux fracasa en taquilla. De igual forma, te decimos si hay una escena postcréditos o no en la cinta.

Es genuinamente increíble ver la forma en la que el público está rechazando por completo Joker: Folie à Deux. La primera cinta no fue una mala película, pero fue algo sin un verdadero peso, y parece que una mala ejecución y pésima dirección fueron necesarios para que el mundo se diera cuenta de que esta adaptación del personaje no es más que una pérdida de tiempo.

