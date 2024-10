Revelan cuál es la ubicación Silent Hill en el remake

El juego nuevo finalmente confirma que la ciudad donde ocurre su historia está ubicada en el estado de Maine, terminando con años de especulación por parte de los fanáticos. Desde el lanzamiento del juego original en 1999, había pistas que señalaban a Nueva Inglaterra como la ubicación de la misteriosa ciudad, pero nunca hubo una confirmación definitiva en ningún título de la saga. Los manuales de instrucciones, cómics oficiales y detalles dentro de los juegos sugerían que Maine era el lugar, pero nunca se había hecho explícito.

La reciente filtración de un reconocido informante ha despejado cualquier duda al mostrar una captura de pantalla en la que un dispensador de periódicos exhibe el titular “Maine News – Take One”, confirmando que el pueblo está en Pine Tree State. Esto marca la primera vez en 25 años que se menciona de manera clara en el juego que la ciudad ficticia se encuentra en Maine, concluyendo un debate que los seguidores de la franquicia han tenido por años.

(1/2) I think this is the first official confirmation within the Silent Hill games themselves that the town of Silent Hill is in Maine. That's been long theorized with good supporting evidence, but seems its been officially canonized & recognized now. pic.twitter.com/6j5OKVMMfA

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 6, 2024