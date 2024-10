A finales de la semana pasada, las primeras reseñas del remake de Silent Hill 2 por fin estuvieron disponibles. La mayoría de estas opiniones fueron positivas, algo que no muchos esperaban. De esta forma, Bloober Team, el equipo a cargo de este trabajo, ha agradecido a todos aquellos que creyeron en su trabajo, y han compartido las maravillas que aquí nos presentan.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Bloober Team compartió un pequeño mensaje de agradecimiento al ver el gran recibimiento que tuvo el remake de Silent Hill 2. Esto fue lo que comentaron al respecto:

We are absolutely thrilled about the scores SILENT HILL 2 has received from the global media!

Thank you from the bottom of our hearts! ❤️

We can't wait to see you in our special place on October 8 on PS5 and Steam!#SILENTHILL #KONAMI #BlooberTeam pic.twitter.com/mcSlVL8nk9

— Bloober Team (@BlooberTeam) October 6, 2024