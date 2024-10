343 Industries cambia de nombre a Halo Studios

Durante 2024 Halo World Championship, el estudio responsable de esta serie compartió una serie de anuncios muy importantes. No solo se dio a conocer que el siguiente juego en la saga usará el Unreal Engine 5, sino que el equipo ha cambiado de nombre. De esta forma, 343 Industries ha quedado en el pasado, y ahora serán conocidos como Halo Studios.

Como parte de un avance enfocado al futuro de la serie, Pierre Hintze y Elizabeth van Wyck, los nuevos directivos del estudio, han confirmado que 343 Industries es cosa del pasado, y el equipo ahora será conocido como Halo Studios. Esta transición llega después de años de problemas con el motor Slipspace, que se utilizó para Halo Infinite. Si bien los desarrolladores seguirán usando estas herramientas para darle soporte a la aventura más reciente de Master Chief, el futuro luce prometedor para la saga.

En estos momentos, Halo Studios ya está usando el Unreal Engine 5, y están experimentando con las capacidades de estas herramientas para la siguiente entrega de la serie. Al utilizar el motor de Epic Games, el estudio pretende agilizar el proceso de desarrollo, y permitir una producción más rápida y eficiente de juegos de alta calidad.

A diferencia del Slipspace, el Unreal Engine 5 es algo con lo que la mayoría de desarrolladores están más familiarizados, lo cual permite que más personas se unan al desarrollo del siguiente Halo sin tantos problemas. Solo nos queda esperar para ver cómo es que la próxima aventura de Master Chief se verá y funcionará. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cambio de motor aquí.

Nota del Autor:

343 Industries ya era un estudio enfocado por completo en Halo, y muchos pueden ver este cambio de nombre como algo natural, pero al mismo tiempo le quita un poco de personalidad, y elimina por completo la posibilidad de que este equipo experimente con algo diferente. Es como si Naughty Dog pasará a llamarse The Last of Us Studio, o The Coalition a Gears of War Studio.

Vía: Halo