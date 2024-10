Lamentablemente, las compañías desean dejar en claro que los videojuegos no son para siempre. A principios de año se reveló que los servidores de Little Big Planet 3 habían llegado a su fin. Ahora, se ha confirmado que este amado título desaparecerá por completo de las tiendas digitales de PlayStation.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Little Big Planet 3, todos sus DLC, así como el contenido adicional de otros juegos en la serie, serán retirados de la PlayStation Store el próximo 31 de octubre de 2024. Dejando en claro que la única forma de conseguir este título será físicamente. Esto fue lo que se comentó al respecto:

LittleBigPlanet 3 (PS4) and its DLC will be removed from PSN on Oct 31st.

Anyone that own/purchases the game/DLC before delisting will be able to access their purchased games/content after removal

LittleBigPlanet 3 is $19.99 on US PSN https://t.co/eA6lHfL6zJ pic.twitter.com/472rbdwA0R

— Wario64 (@Wario64) October 8, 2024