It Takes Two estrena nuevo y espectacular tráiler narrado por Josef Fares

El próximo 26 de marzo llegará It Takes Two, el siguiente juego del creador de A Way Out, a PlayStation 4, Xbox One y PC. De esta forma, Hazelight, el estudio responsable de este proyecto, ha publicado un nuevo tráiler de este juego, el cual nos muestra un poco más del gameplay y la historia que nos espera en este título cooperativo.

It Takes Two, similar a A Way Out, es una aventura cooperativa con un enfoque en la narrativa y en la acción. De esta forma, el nuevo avance del juego nos presenta algunos de los momentos que mejor logran representar este concepto. De igual forma, Josef Fares, el director de este título, y reconocido por sus opiniones sobre los Óscar, es el encargado de narrar este tráiler.

Uno de los puntos más atractivos de este título, es que al comprarlo, recibirás un código para que un amigo tuyo descargue el juego, y ambos puedan disfrutar de la aventura, ya sea en cooperativo local, o vía internet. It Takes Two llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 26 de marzo de 2021.

