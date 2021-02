Zack Snyder no está recibiendo nada de dinero por el Snyder Cut de Justice League

Después de todo el drama ocasionado por el lanzamiento de Justice League hace poco más de tres años, Zack Snyder finalmente tendrá oportunidad de lanzar su propia edición del filme el próximo 18 de marzo en HBO Max. Sin embargo, el director admitió que no está recibiendo un sueldo por este trabajo, ya que esto le da “absoluta libertad creativa.”

En una reciente entrevista con Variety, Snyder reveló que tampoco ha visto el corte original por Joss Whedon, puesto que su esposa le sugirió no hacerlo.

“Llegaron y me dijeron, ‘no puedes ver esa película.’ Mi esposa dijo que me rompería el corazón, así que no lo hice.”