¡Imposible! Alguien ha logrado que DOOM corra en una prueba de embarazo

Hoy en día puedes checar tus redes sociales en un refrigerador. Un reloj es capaz de almacenar más información que muchos celulares inteligentes. La tecnología ha avanzado de tal forma que la gente constantemente está tratando de encontrar nuevas formas de correr algún software viejo de la forma más extraña posible. Por ejemplo, ¿deseas jugar el original DOOM de 1993 en una prueba de embarazo? Bueno, ahora lo puedes hacer.

De esta forma, podrás destruir un par de cráneos del infierno en lo que esperas para conocer si tendrás un hijo o no. Foone Turing es el responsable de esta forma única de jugar DOOM. El programador logró adaptar una pantalla monocromática de 128×32 píxeles y una unidad Flash a una prueba de embarazo y de esta forma correr el clásico FPS. A continuación puedes ver el juego en acción.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.

(It's a 128×32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT

— foone (@Foone) September 7, 2020