La expansión de DOOM Eternal se podrá jugar sin el juego base

La primera expansión importante para DOOM Eternal debutará el próximo 20 de octubre para Xbox One, PS4 y PC. The Ancient Gods: Part One, de acuerdo con sus desarrolladores, podrá ser disfrutada de manera individual sin la necesidad de tener el juego base.

En una entrevista para PCGamesN, el productor ejecutivo, Marty Stratton, soltó sutilmente la información al hablar sobre las estadísticas de los juegos, y explicó que “es algo único lo que están haciendo”:

“Cuando revisamos la cantidad de personas que han jugado DOOM Eternal tenemos un enorme porcentaje – más que el de 2016 – que lo han completado, entonces siempre estamos evaluando eso para ver qué tan lejos progresan los jugadores. Es importante porque queremos que el DLC llegue a la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, ni siquiera necesitas DOOM Eternal para comprar el DLC y jugarlo.”

The Ancient Gods: Part One estará disponible por $19.99 dólares, pero también puedes adquirir el DOOM Eternal Year One Pass que incluye ambas expansiones.

