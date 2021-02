¡Hoy celebramos el 35 aniversario de The Legend of Zelda!

Pocas franquicias son tan importantes como The Legend of Zelda, que el día de hoy celebra su 35 aniversario. El primer título de esta aclamada saga debutó un día como hoy de 1986 para el Famicom Disk System (que hoy también cumple años), y desde entonces, se ha convertido en una de los favoritas entre la comunidad de videojugadores.

El primer juego de Zelda se desarrolló en paralelo junto a Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto, legendario desarrollador de Nintendo, reveló que muchas de las ideas que vimos en los juegos de Zelda tenían que ver con momentos de su infancia, sobretodo la exploración, que hasta la fecha sigue siendo uno de los elementos más importantes de estos títulos, como lo pudimos ver en Breath of the Wild.

Lo impactante de The Legend of Zelda fue que, a pesar de ser uno de los primeros juegos para el NES, ya contaba con un “mundo abierto”. Muchos de estos primeros títulos no tenían una narrativa y eran completamente lineales, así que la decisión de soltar al jugador en Hyrule sin una guía exacta de a dónde ir ciertamente fue un movimiento atrevido. Lo único que se nos decía es que debíamos obtener las ocho piezas de la Trifuerza, derrotar a Ganon y salvar a la Princesa Zelda.

A lo largo de nuestras aventuras en Hyrule, Link se encontraría con muchísimos enemigos que se convirtieron en estandarte para la franquicia, como lo son los Moblins, Lynels y Zora, entre otros. De hecho, casi todos los enemigos que vimos en The Legend of Zelda han aparecido en futuras entregas de la serie. Lo mismo aplica para las herramientas que tiene Link a su disposición. Aunque el arsenal de este héroe ha crecido bastante desde sus tiempos en el NES/Famicom, muchas de ellas siguen presentes en la actualidad. Clásicos como el boomerang, el arco, las bombas y la flauta pueden verse en títulos recientes.

Aunque el mundo de Hyrule se siente como un espacio abierto, los calabozos son totalmente lo contrario. Miyamoto dijo que este diseño similar a un laberinto fue inspirado por la casa en donde creció; las puertas corredizas entre cada habitación hacían sentir a Miyamoto en un calabozo y él quería transferir eso a The Legend of Zelda, filosofía que no cambió en lo absoluto con algunos juegos modernos.

Por supuesto, la rivalidad entre Link y Ganon sigue siendo una de las más icónicas y emblemáticas de los videojuegos. Muchos fans creen que tal vez ya es hora de crear un nuevo villano, pero Nintendo sigue encontrando nuevas maneras de presentar el conflicto entre estos dos personajes que realmente nunca se siente como algo viejo.

A pesar de que en el más reciente Nintendo Direct no se reveló más información sobre Breath of the Wild 2, los fans de la saga se alegraran al saber que el Switch recibirá Skyward Sword HD a mediados de este año. Mario recibió muchas importantes novedades como parte de su 35 aniversario, así que tendría sentido que la franquicia de The Legend of Zelda reciba este mismo tratamiento. Es cuestión de esperar y ver qué otros planes tiene Nintendo para lo que falta del año.

