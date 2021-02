Todos los anuncios relevantes del Nintendo Direct de hoy

Después de mucho tiempo de espera, finalmente tuvimos un nuevo Nintendo Direct el día de hoy que tuvo una duración de casi una hora. Durante este periodo de tiempo la Gran N nos sorprendió con muchos anuncios y novedades sobre juegos que podremos disfrutar este año y el siguiente. Por si te lo perdiste, acá te compartimos TODOS los anuncios relevantes.

Fall Guys en Switch

Después de muchos rumores y especulaciones, se confirmó de forma oficial que Fall Guys estará llegando al Nintendo Switch durante el verano de este año.

Monster Hunter Rise – Nuevo Tráiler

Monster Hunter Rise será uno de los más importantes lanzamientos para el Switch este año y Nintendo lo sabe. Ante esto, han compartido un nuevo tráiler que nos deja conocer más a detalle algunas de sus mecánicas. Monster Hunter Rise llega al Switch el próximo 26 de marzo.

Mario Golf Super Rush – Revelación y fecha de lanzamiento

Así de la nada, Nintendo confirmó Mario Golf Super Rush, una nueva entrega en la franquicia de golf que estará disponible el próximo 25 de junio, exclusivamente para el Switch.

No More Heroes III – Nuevo gameplay

Aunque todavía no dieron fecha exacta de lanzamiento, Nintendo compartió un nuevo tráiler de No More Heroes III que muestra toda la acción que podremos esperar de este anticipado título.

Animal Crossing x Super Mario – Nuevos objetos

Animal Crossing: New Horizons recibirá nuevo contenido inspirado en Super Mario que podrás disfrutar de forma gratuita.

Project Triangle Strategy – Un nuevo RPG de Square Enix

¿Final Fantasy eres tú? Square Enix acaba de anunciar un nuevo RPG por turnos inspirado en Octopath Traveler. De hecho, ya puedes descargar la demo desde estos momentos en la eShop del Switch.

Star Wars Hunters – Un nuevo shooter free-to-play

Star Wars Hunters es un nuevo shooter en tercera persona de la popular franquicia de George Lucas que estará disponible de forma gratuita para todos.

Hyrule Warriors: Age of Calamity – Pase de expansión

Hyrule Warriors: Age of Calamity recibirá nuevo contenido gracias un Pase de Expansión que añadirá más personajes, escenarios y batallas campales.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Tráiler de anuncio

Los rumores resultaron ser ciertos, puesto que The Legend of Zelda: Skyward Sword ha sido anunciado de forma oficial y estará disponible en el Nintendo Switch el próximo 16 de julio.

Splatoon 3 – Tráiler de revelación

Para cerrar con este fantástico Nintendo Direct, la Gran N confirmó Splatoon 3 con un nuevo tráiler que nos deja ver más sobre esta nueva entrega.

Fuente: Nintendo Direct