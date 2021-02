Tales of Vesperia: Definitive Edition ya alcanzó el millón de copias vendidas

Desde su lanzamiento en enero de 2019, Bandai Namco ha reportado que Tales of Vesperia: Definitive Editon ya superó el millón de copias vendidas, algo que sin duda representa una excelente noticia para sus desarrolladores. Se desconoce cuántas unidades exactamente se vendieron en cada plataforma, pero si todavía no lo tienes y eres usuario de PlayStation 4, lo puedes encontrar a un gran precio en PS Store actualmente.

Por supuesto, la franquicia de Tales todavía tiene un largo futuro por delante. Recordemos que Tales of Arise, la próxima entrega de la saga, se estrenara en algún punto de este año, después de haber sido retrasado. Por el momento, seguimos sin tener una fecha concreta, pero Bandai Namco prometió compartir más novedades próximamente.

Apenas hace no mucho tiempo, sus desarrolladores confirmaron que el desarrollo de Tales of Arise iba progresando bastante bien, pero no ofrecieron más detalles al respecto. Será cuestión de esperar y ver que sorpresas nos tienen preparados estos desarrolladores en un futuro.

Fuente: Gematsu